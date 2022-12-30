Назначен замначальника департамента полиции Кызылординской области
30 Декабря 2022, 17:06
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кадровое назначение произошли в ДП Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области назначен подполковник полиции Ильяс Жумагулов.
В правоохранительных органах он служит с 2006 года. Занимал руководящие должности в службах криминальной полиции и противодействия экстремизму.
Фото: polisia.kz
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