Назначен замгендиректора по информационному вещанию «Седьмого канала»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора по информационному вещанию «Седьмого канала» назначена Алена Горбачева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт канала.

Алена Горбачева - опытный медиаменеджер, работающая 16 лет в сфере СМИ. Начинала карьеру редактором-международником на телеканале «Астана» в 2007 году. В разные годы работала шеф-райтером на телеканале «ОРТ Евразия», выпускающим редактором и программным директором в агентстве «Хабар».

Последние три года Алена Горбачева возглавляла круглосуточный новостной канал «Хабар 24». Под ее руководством канал зарекомендовал себя как основной информационный ресурс, оперативно поставлявший новости во время крупнейших событий последних трех лет, в том числе пандемии коронавируса и января 2022 года. Аудитория в официальном YouTube-аккаунте канала за этот период выросла на 1 380%.

Алена обучалась мультимедийной журналистике в университете Джорджии (США), имеет академическую степень в международных отношениях. Владеет двумя иностранными языками: английским и испанским.

Фото: tv7.kz











