Назначен заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Арыстан Кабикенов назначен на должность заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Арыстан Кенжетаевич Кабикенов родился 11 октября 1980 года в городе Жезказган.

В 2002 году окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова, в 2004 году — КИМЭП, в 2012 году — Университет Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частном секторе.

В 2004-2006 годах работал на различных должностях в Министерстве финансов.

В 2006-2008 годах занимал должность заведующего сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2008-2011 годах работал в Администрации Президента РК.

В 2011-2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа Президента РК, Министерстве регионального развития, а также Министерстве национальной экономики.

В 2015-2016 годах был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С октября 2016 по январь 2018 года занимал должность советника Посольства Казахстана в Японии.

В 2018-2019 годы работал вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С марта 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.