Назначен заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Арыстан Кабикенов назначен на должность заместителя руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.
Арыстан Кенжетаевич Кабикенов родился 11 октября 1980 года в городе Жезказган.
В 2002 году окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова, в 2004 году — КИМЭП, в 2012 году — Университет Ноттингема (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2001 году в частном секторе.
В 2004-2006 годах работал на различных должностях в Министерстве финансов.
В 2006-2008 годах занимал должность заведующего сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии Премьер-Министра РК.
В 2008-2011 годах работал в Администрации Президента РК.
В 2011-2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа Президента РК, Министерстве регионального развития, а также Министерстве национальной экономики.
В 2015-2016 годах был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.
С октября 2016 по январь 2018 года занимал должность советника Посольства Казахстана в Японии.
В 2018-2019 годы работал вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
С марта 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.
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