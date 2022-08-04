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Назначен заместитель прокурора Атырауской области
4 Августа 2022 12:56

Назначен заместитель прокурора Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Назначен заместитель прокурора Атырауской области. Им стал Нуржан Серикулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан Нуржан Серикулы назначен заместителем прокурора Атырауской области.

Н. Серикулы родился в 1983 году в Алматы. Окончил Академию юриспруденции ВШП «Әділет» по специальности «правоведение».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, службу в органах прокуратуры начал в 2006 году в прокуратуре Акмолинской области в должности помощника прокурора г.Кокшетау.
В разное время занимал должности помощника прокурора Алматинского района Астаны (г.Нур-Султан), начальника отдела прокуратуры Алматинского района Астаны (г.Нур-Султан), прокурора отдела прокуратуры г.Астана (г.Нур-Султан), заместителя прокурора г.Жезказган и г.Караганда, прокурора города Караганды, начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по г.Астана (г.Нур-Султан), прокурора Наурызбайского района г.Алматы, старшего прокурора управления по работе с обращениями и аналитике департамента по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры, эксперта в Администрации Президента Республики Казахстан.
Классный чин – советник юстиции.


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