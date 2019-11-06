Назначен заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев представил руководящему составу МВД заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По согласованию с Администрацией Президента на должность заместителя председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел назначен полковник юстиции Ескали Саламатов.

Ескали Амангельдинович Саламатов родился в 1971 году. В правоохранительных органах – с 1994 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

В разные годы работал в подразделениях органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, отделе правоохранительной системы Администрации Президента РК.

Занимал должности заместителя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД, руководителей департаментов АДГСиПК и Антикоррупционной службы.

Как подчеркнул глава МВД, совершенствование пенитенциарной системы – одно из направлений Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел.

«Обо всех имеющихся проблемах нам известно – это наследие старых колоний, условия содержания осужденных, ресоциализация после освобождения, обеспечение их прав, факты пыток, коррупция и другое. Перед руководством Комитета стоят серьезные задачи, решение которых приблизит уголовно-исполнительную систему к международным стандартам и повысит уровень доверия граждан», - подчеркнул министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на представлении.