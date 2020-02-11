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Назначен заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
11 Февраля 2020 17:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК стал Даулет Акылбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.
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В соответствии с приказом первого заместителя Премьер-Министра РК - министра финансов РК Смаилова А.А. на должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Акылбеков Даулет Ертаевич.
Даулет Ертаевич имеет юридическое образование, является магистром Национальной безопасности и противодействия коррупции.
Стаж работы в правоохранительных органах РК составляет более 20 лет.
Ранее Даулет Акылбеков занимал должность руководителя департамента экономических расследований по городу Алматы.
Ключевые слова: Назначения,
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