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    11:38, 29 Март 2021 | GMT +6

    Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурса на занятие вакантной должности приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира. Им стал Ерлан Кутпанбаев. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее Ерлан Кутпанбаев занимал должность заместителя руководителя Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Ерлан Кутпанбаев родился 24 января 1980 года. Закончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Инженер лесного хозяйства». В отрасли лесного хозяйства и животного мира работает с 2002 года. Трудовую деятельность начинал с должности мастера леса.


    Теги:
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