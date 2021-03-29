11:38, 29 Март 2021 | GMT +6
Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурса на занятие вакантной должности приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира. Им стал Ерлан Кутпанбаев. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее Ерлан Кутпанбаев занимал должность заместителя руководителя Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Ерлан Кутпанбаев родился 24 января 1980 года. Закончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Инженер лесного хозяйства». В отрасли лесного хозяйства и животного мира работает с 2002 года. Трудовую деятельность начинал с должности мастера леса.