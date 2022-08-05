5 Августа 2022 17:23

Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ким Андрей Витальевич назначен на должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ким Андрей родился в 1979 году в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова по специальности «Эколог».

Юридический институт «Фемида» по специальности «Юрист».

Трудовой путь начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Карагандинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира, г. Караганда.

С 2003 по 2022 годы занимал должности от главного специалиста до руководителя РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК».









Фото : gov.kz