Назначен заместитель председателя Аэрокосмического комитета РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК приказом ответсекретаря министерства назначен Алан Казкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казкенов Алан Аманжолович родился в 1971 году, окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «менеджмент и ракетостроение».
С 1996 по 2014 годы работал в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
С февраля 2014 года по январь 2020 года занимал должности советника председателя Аэрокосмического комитета и акционерного общества «Национальная компания» Қазақстан Ғарыш Сапары».
Занимался вопросами международного сотрудничества и стратегии развития национальной компании и космического ведомства, активно участвовал в работе межгосударственных советов и рабочих групп СНГ и ЕЭК по космической отрасли, геодезии и картографии, один из инициаторов проектов создания Национальной инфраструктуры пространственных данных Казахстана, группировки спутников дистанционного зондирования Земли ЕАЭС, участвует в реализации проекта создания космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур».
Является членом Национального научного совета по приоритету «Национальная безопасность и оборона».
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