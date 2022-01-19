Назначен заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Нацгвардией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Ботаканов Еркин Советбекович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генерал-майор Ботаканов Еркин Советбекович родился 1 сентября 1966 года в селе Топтерек Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В 1987 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. В 2003 году Военную академию ВС РК.

С июля 2013 года по июль 2014 года – слушатель Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации, г. Москва.

После окончания училища был направлен для прохождения службы в в/ч 43093 ВС СССР на должность командира взвода.

С августа 1990 года по март 2006 года проходил службу в Республиканской гвардии РК на должностях от командира роты до командира полка.

С марта 2006 года по июль 2009 года проходил службу во внутренних войсках МВД РК на должностях от старшего офицера отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки до командира соединения в/ч 6637.

С июля 2009 года по июль 2010 года – заместитель командующего внутренними войсками – заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК г. Астана.

С июля 2010 года по июль 2013 года – первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками – начальник Главного штаба - заместитель председателя Комитета внутренних войск МВД РК г. Астана.

С июля 2014 года по август 2020 года – командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии РК г. Караганда.

С 7 августа 2020 года – первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник Главного штаба г. Нур-Султан.

Награжден орденом «Даңқ» II степени, «Айбын» II степени и 21 медалями СССР, Республики Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан.