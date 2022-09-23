Назначен заместитель гендиректора «Седьмого канала» по общественно-политическим вопросам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора «Седьмого канала» по общественно-политическим вопросам назначен Мейіржан Әлібекұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт телеканала.

Мейіржан Әлібекұлы окончил факультет «Журналистики» в КазНУ имени Аль-Фараби.

Опытный медиаменеджер, проработавший в сфере СМИ 17 лет. Трудовую деятельность начал в 2005 году редактором-ведущим программы «Жаңалықтар» регионального телеканала «Атырау».

С 2009 года работал на различных должностях в республиканской телерадиокорпорации «Казахстан».

Был голосом телеканала, главным редактором, корреспондентом журналистского пула Президента Республики Казахстан. Кроме того, занимал должность редактора-ведущего политико-аналитической программы «Апта.kz», был заместителем директора ДИАП по производству политико-аналитических программ.

Занимал должность PR-советника Президента Международного общественного фонда «Білім-инновация».

С 2019 года по настоящее время занимал должность директора телерадиоканала «JAMBYL».

Мейіржан Әлібекұлы - обладатель гранта Президента Республики Казахстан в области СМИ, имеет награду «Ақпарат саласының үздігі», а также лауреат национальной премии «Народный любимец года».

Женат, воспитывает четверых детей.





















Фото: tv7.kz