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    13:11, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен заместитель гендиректора «Седьмого канала» по общественно-политическим вопросам

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора «Седьмого канала» по общественно-политическим вопросам назначен Мейіржан Әлібекұлы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт телеканала.

    Мейіржан Әлібекұлы окончил факультет «Журналистики» в КазНУ имени Аль-Фараби.

    Опытный медиаменеджер, проработавший в сфере СМИ 17 лет. Трудовую деятельность начал в 2005 году редактором-ведущим программы «Жаңалықтар» регионального телеканала «Атырау».

    С 2009 года работал на различных должностях в республиканской телерадиокорпорации «Казахстан».

    Был голосом телеканала, главным редактором, корреспондентом журналистского пула Президента Республики Казахстан. Кроме того, занимал должность редактора-ведущего политико-аналитической программы «Апта.kz», был заместителем директора ДИАП по производству политико-аналитических программ.

    Занимал должность PR-советника Президента Международного общественного фонда «Білім-инновация».

    С 2019 года по настоящее время занимал должность директора телерадиоканала «JAMBYL».

    Мейіржан Әлібекұлы - обладатель гранта Президента Республики Казахстан в области СМИ, имеет награду «Ақпарат саласының үздігі», а также лауреат национальной премии «Народный любимец года».

    Женат, воспитывает четверых детей.







    Фото: tv7.kz

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