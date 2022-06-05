Назначен заместитель акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Уйсимбаев Еркин Кулымбаевич назначен заместителем главы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуржан Нуржигитов представил своего нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд важных задач.

45-летний Еркин Уйсимбаев - уроженец Жамбылской области, Кордайского района. Окончил Таразский государственный университет имени М.-Х.Дулати по специальности «инженер-механик», Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына - по специальности «правоведение», Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан - по специальности «государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 1999 году механизатором в ТОО «Султан тегі импекс». В разные годы работал главным специалистом аппарата акима Кордайского района, главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя управления внутренней политики акимата Жамбылской области, заведующим социально-политическим отделом аппарата акима Жамбылской области, заместителем акима Кордайского района.

С 2012 по 2013 годы занимал должность руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области.

С 2013 по 2016 гг. - заместитель директора департамента, заместитель председателя Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК.

С 2016 по 2018 гг. - заместитель директора департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С 2018 по 2019 гг. - руководитель управления департамента общественной модернизации Министерства общественного развития РК.

С 2019 по 2020 - заместитель директора департамента развития межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по сегодняшний день занимал должность заместителя председателя Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Новый заместитель будет курировать сферы культуры, развития языков, внутренней политики, образования, спорта, молодежи, религии, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.