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Назначен заместитель акима Западно-Казахстанской области

8 Ноября 2019 16:16
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Назначен заместитель акима Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК Тимуржан Шакимов назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно данным пресс-службы акимата области, Тимуржан Адиетович Шакимов родился в 1962 году. Образование – высшее. Окончил Куйбышевский инженерно – строительный институт имени А.И. Микояна по специальности «инженер-строитель». Свою трудовую деятельность начал мастером, прорабом строительного участка совхоза имени Ленина Каменского района ЗКО.

В разные годы занимал должности: главного инженера строительного участка «Казторгстрой», начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области, главного архитектора Западно-Казахстанской области, начальника управления Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, заместителя акима Западно-Казахстанской и Атырауской областей.

Новый замакима будет курировать вопросы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, архитектурно-строительного контроля, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Отметим, что бывший заместитель акима области Багдат Азбаев, покинувший свой пост по собственному желанию, стал руководителем столичной компании ТОО «Астана Тазалык».

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Назначения,
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Акбота Кузекбай

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