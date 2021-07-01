Назначен заместитель акима Восточно-Казахстанской области
Представляя Азамата Мухамедчинова, глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил его профессиональный опыт и пожелал успехов в работе.
Азамат Мухамедчинов родился 23 февраля 1978 года в поселке Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области. В 2007 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, в 2013 году - Восточно-Казахстанский Региональный университет по специальности «Экономика и бизнес».
Трудовой путь начал в 1998 году учителем средней школы.
С 2001 по 2008 годы работал преподавателем многопрофильной школы-гимназии «Шанырак» города Риддера.
С 2008 по 2012 годы был директором КГКП «Дворец культуры», начальником отдела культуры и развития языков Риддера.
С апреля 2012 года руководил отделом культуры и развития языков Усть-Каменогорска.
В 2016-2019 годах являлся руководителем управления культуры архивов и документации Восточно-Казахстанской области.
С 2019-2020 годов Азамат Мухамедчинов был руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.
С декабря 2020 года по настоящее время работал руководителем управления внутренней политики ВКО.