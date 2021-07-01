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    17:31, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Назначен заместитель акима Восточно-Казахстанской области

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Заместителем акима ВКО назначен Азамат Мухамедчинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Представляя Азамата Мухамедчинова, глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил его профессиональный опыт и пожелал успехов в работе.

    Азамат Мухамедчинов родился 23 февраля 1978 года в поселке Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской области. В 2007 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, в 2013 году - Восточно-Казахстанский Региональный университет по специальности «Экономика и бизнес».

    Трудовой путь начал в 1998 году учителем средней школы.

    С 2001 по 2008 годы работал преподавателем многопрофильной школы-гимназии «Шанырак» города Риддера.

    С 2008 по 2012 годы был директором КГКП «Дворец культуры», начальником отдела культуры и развития языков Риддера.

    С апреля 2012 года руководил отделом культуры и развития языков Усть-Каменогорска.

    В 2016-2019 годах являлся руководителем управления культуры архивов и документации Восточно-Казахстанской области.

    С 2019-2020 годов Азамат Мухамедчинов был руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

    С декабря 2020 года по настоящее время работал руководителем управления внутренней политики ВКО.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Назначения Акимат
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