Назначен заместитель акима Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Нового заместителя акима города назначили в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня моим распоряжением на должность заместителя акима города Петропавловска по строительству и оперативным вопросам назначен Лукин Владислав Геннадьевич. Ранее он занимал место заместителя руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства», - написал на своей странице в Facebook аким Петропавловска Булат Жумабеков.

Владиславу Лукину 30 лет. Родился в г. Петропавловске. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева в 2012 году по специальности «строительство», квалификация «бакалавр техники и технологии».

Трудовую деятельность начал в 2012 году главным специалистом отдела водоснабжения управления строительства.

С 2014 по 2016 годы работал и.о. руководителя отдела, руководителем отдела управления строительства.

В должности заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства работал с 2016 года.



