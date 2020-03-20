Назначен заместитель акима Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Нового заместителя акима города назначили в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня моим распоряжением на должность заместителя акима города Петропавловска по строительству и оперативным вопросам назначен Лукин Владислав Геннадьевич. Ранее он занимал место заместителя руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства», - написал на своей странице в Facebook аким Петропавловска Булат Жумабеков.
Владиславу Лукину 30 лет. Родился в г. Петропавловске. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева в 2012 году по специальности «строительство», квалификация «бакалавр техники и технологии».
Трудовую деятельность начал в 2012 году главным специалистом отдела водоснабжения управления строительства.
С 2014 по 2016 годы работал и.о. руководителя отдела, руководителем отдела управления строительства.
В должности заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства работал с 2016 года.
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