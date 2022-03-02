Назначен заместитель акима Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В акимате Кызылординской области состоялось новое назначение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима области Нуртай Кайрат Ырзакулович назначен на должность заместителя акима области, сообщает пресс-служба акимата.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова пожелала успехов в работе нового заместителя.

«Кайрат Ырзакулович хорошо знаком с социально-экономической и общественно-политической ситуацией региона. Уверена, что накопленный большой опыт работы в различных сферах он будет неустанно вкладывать в дальнейшее совершенствование идеологической сферы, которая сегодня является важной. В качестве заместителя акима области Кайрат Ырзакулович будет курировать сферы внутренней политики, по делам религий, мобилизационной подготовки, культуры и спорта. Поздравляем с новой должностью и желаем удачи в дальнейшей ответственной работе», – сказала аким области.

Кайрат Нуртай родился в 1982 году в Кызылординской области. Окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности «инженер-механик», университет им. Д.А. Кунаева по специальности «юрист». Российской академией народного хозяйства и государственной службы присуждена академическая степень магистра государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.

2005-2006 годы – ведущий специалист департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

В 2006-2014 годы – старший, главный эксперт, консультант, заведующий сектором Канцелярии Президента Республики Казахстан;

2014-2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2015 по 2018 годы – заместитель акима города Шымкента.

В 2018-2019 годы работал первым заместителем акима города Шымкента.

С июля 2021 года по настоящее время занимал должность акима Кармакшинского района.