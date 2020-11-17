Назначен заместитель акима города Шымкент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Мурата Айтенова заместителем акима города Шымкент назначен Ергали Билисбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города Шымкент.

Ергали Даулетбекович родился в 1961 году. Образование высшее, по специальности руководитель культурно-просветительской организации, экономист, строитель.

Трудовую деятельность начал в 1978 году рабочим на базе «Казгалантерейторг» в городе Шымкент.

В 1983-1984 годах работал педагогом в учебном заведении ОКТУ-38 в Шымкенте.

С 1984 по 1988 гг. был секретарем комитета комсомола Шымкентского городского педагогического института культуры.

С 1988 по 1990 год - заместитель заведующего кафедрой Шымкентского педагогического института культуры - старший лаборант.

С 1990 по 2008 год возглавлял ряд предприятий города Шымкент.

2008-2011 гг. - заместитель акима города Шымкент.

С 2011 по 2012 гг. был главным инспектором отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК города Астаны.

2012-2014 гг. - главный инспектор отдела территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК города Астаны.

2014-2017 гг. руководителем департамента защиты прав потребителей Южно-Казахстанской области Агентства по защите прав потребителей РК.

В 2017-2018 годах - руководитель управления государственных закупок Южно-Казахстанской области.

С 2018 года по настоящее время – руководитель управления государственных закупок Туркестанской области.

Аким города Мурат Айтенов поблагодарил Бауыржана Мамыталиева за проделанную работу и пожелал удачи.