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    18:54, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назначен заместитель акима города Семея

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима города Семея Нурбола Нурсагатова по согласованию с Администрацией Президента и акимом Абайской области Руслан Ерланұлы Базарбаев назначен заместителем акима города Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу акимата Абайской области.

    Базарбаев Руслан Ерланович родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Казахский университет путей сообщения.

    Трудовую деятельность начал в 2010 году с должности главного специалиста управления предпринимательства и промышленности города Астаны. В разные годы работал главным специалистам, руководителем отдела управления администрирования специальных экономических зон «Астана - новый город».

    Главным менеджером АО «Казтехнологии». Также работал в Комитете по инвестициям Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан (ныне - Министерство индустрии и инфраструктурного развития).

    С 2018 года работал главным экспертом, главным консультантом, главным инспектором Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.


    Теги:
    Акимат Назначения Абайская область Другие государственные органы Семей
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