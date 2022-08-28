Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область
Назначен заместитель акима Бурлинского района ЗКО
28 Августа 2022 14:35

Назначен заместитель акима Бурлинского района ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На должность заместителя акима Бурлинского района Западно-Казахстанской области назначен Асланбек Саркулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Он пришел на место Алпамыса Кушкинбаева, который был назначен руководителем управления координации занятости и социальных программ по ЗКО.

Саркулов Асланбек Ахметуллиевич родился 19 сентября 1984 года в селе Лубенка Шынгырлауского района. Образование высшее. В 2006 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности учитель истории, основы права и экономики.

В 2006-2008 годы был советником молодежной политики областного филиала НДП «Нур Отан», в 2008-2013 годы занимал должности заведующего отделом идеологической и политической работы, заведующего отделом общественно-политической работы, первого заместителя председателя Уральского городского филиала НДП «Нур Отан».

С октября 2013 года руководитель уральского городского отдела внутренней политики.

С 14 июля 2014 года заместитель акима Сырымского района.


Фото: пресс-служба Акимата Бурлинского района


Новости по теме
Нового акима назначили в Шахтинске
Назначены руководители инспекций лесного хозяйства в трех областях
Уполномоченные по правам ребенка назначены в Астане, Шымкенте и 14 областях Казахстана
Читайте также
Сатыбалды Даулеталин избран Генсекретарем Совета профсоюзов стран Центральной Азии
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Атырауская и Западно-Казахстанская области представят свою продукцию на ярмарке в Астане
Назначен руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК
Нового акима назначили в Шахтинске
Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана
Арман Жукенов назначен председателем Акмолинского областного суда
Руководитель ГИС Центра назначен в Министерстве обороны РК
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив