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Назначен заместитель акима Абайской области
25 Июля 2022 11:07

Назначен заместитель акима Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима области Нурлана Уранхаева заместителем акима Абайской области назначен Нурбол Нурсагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурбол Толегенулы родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова.

Трудовой путь начал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК в 2003 году.

С 2008 по 2011 годы занимал пост заместителя руководителя управления строительства города Нур-Султана.

Также Нурбол Толегенулы занимал должность заместителя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

В разные годы трудился на посту руководителя управления транспорта и автомобильных дорог акимата ВКО, управления строительства города Алматы, управления охраны окружающей среды города Нур-Султана. Был акимом Алматинского и Байконурского районов столицы.

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Автор:
Корреспондент

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