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Назначен специализированный природоохранный прокурор Атырауской области

11 Января 2023, 22:25
Назначен специализированный природоохранный прокурор Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан Еркебулан Ермеков назначен специализированным природоохранным прокурорам Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еркебулан Ермеков родился в 1987 году. В органах прокуратуры служит с 2009 года.
В разное время занимал должности помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Кзылкогинского района, начальника отдела прокуратуры города Атырау. Был помощником, старшим помощником прокурора Атырауской области.
До настоящего назначения работал заместителем специализированного природоохранного прокурора Атырауской области.


Фото: пресс-служба прокуратуры Атырауской области



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