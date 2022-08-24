Назначен советник акима Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата Ахилбеков Самат Мухатович назначен советником акима Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Самат Ахилбеков родился в 1981 году. В 2002 году окончил Южно-Казахстанский гуманитарно-экономический колледж по специальности «Таможенное дело», в 2004 году – Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», в 2004 году – Южно-Казахстанский Открытый университет по специальности «Правоведение», в 2007 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Учет и аудит», в 2014 году – Российский институт народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2020 году окончил Бостонский университет по специальности «Естественные науки в области управления проектами».

Трудовой путь начал кредитным инспектором АО «Индустриальный банк Казахстана» в 2002 году.

В разные годы работал экспертом, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником управления Фонда развития малого предпринимательства по Южно-Казахстанской области, директором территориальных филиалов АО «Даму» по Жамбылской и Южно-Казахстанской областям.

С февраля 2021 года занимает должность исполнительного директора АО «Евразийский банк».

Фото: gov.kz