Назначен руководитель Управления жилищной политики Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева на должность руководителя Управления жилищной политики города Алматы назначен Данияр Кирикбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данияр Кирикбаев родился 29 апреля 1986 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова. Магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в банковской сфере. 2007-2009 годы – работал в АО «Пассажирские перевозки». В 2009 году – советник председателя правления АО «Kazsatnet». В 2009-2013 годы работал в Генеральной Прокуратуре РК, аппарате Сената Парламента РК.

С 2013 года работал в судебной системе. 2016-2019 годы был руководителем администратора судов по городу Алматы.

До нынешнего назначения он занимал пост директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматы.