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Назначен руководитель управления земельных отношений Кызылординской области
29 Июля 2021 10:44
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КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Кызылординской области на должность руководителя Кызылординского областного управления земельных отношений назначен Медет Усаин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.
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Медет Усаин родился в 1987 году. Окончил казахский национальный технический университет им.К. И. Сатпаева по специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии», Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата по специальности «Финансы».Трудовую деятельность начал главным специалистом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.
2012-2013 годы - главный специалист управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области;
С 2013 по 2016 годы – начальник отдела, заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области.
С 2016 по 2020 годы работал руководителем энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, с мая 2020 года - руководителем областного управления по мобилизационной подготовке.
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