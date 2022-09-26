Назначен руководитель управления здравоохранения Абайской области
Марат Нурланбекович окончил Государственный медицинский институт города Семея, Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, НОУ «Алматы Менеджмент Университет».
Начинал работать врачом-анестезиологом областной клинической больницы города Семея.
С 1996 по 1998 годы – заместитель директора по ОМР областного онкодиспансера города Семея.
С 1998 по 2013 годы – директор регионального онкодиспансера города Семея.
С 2018 по 2022 годы – директор «Центра ядерной медицины и онкологии города Семея.
Марат Нурланбекович доктор медицинских наук, доцент по специальности «Медицина». Автор двух монографий, 183-х научных статей, обладатель 10-ти авторских свидетельств и одного инновационного патента.
Удостоен медалей «Ерен еңбегі үшін» и «Денсаулык ісіне қосқан үлесі үшін», нагрудного знака «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі».
Фото: semeynews.kz