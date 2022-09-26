Назначен руководитель управления здравоохранения Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления здравоохранения Абайской области назначен Марат Сандыбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской облсти.

Марат Нурланбекович окончил Государственный медицинский институт города Семея, Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, НОУ «Алматы Менеджмент Университет».

Начинал работать врачом-анестезиологом областной клинической больницы города Семея.

С 1996 по 1998 годы – заместитель директора по ОМР областного онкодиспансера города Семея.

С 1998 по 2013 годы – директор регионального онкодиспансера города Семея.

С 2018 по 2022 годы – директор «Центра ядерной медицины и онкологии города Семея.

Марат Нурланбекович доктор медицинских наук, доцент по специальности «Медицина». Автор двух монографий, 183-х научных статей, обладатель 10-ти авторских свидетельств и одного инновационного патента.

Удостоен медалей «Ерен еңбегі үшін» и «Денсаулык ісіне қосқан үлесі үшін», нагрудного знака «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі».

















Фото: semeynews.kz