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Назначен руководитель управления внутренней политики Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
23 Апреля 2022, 13:45
Назначен руководитель управления внутренней политики Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области руководителем управления внутренней политики назначен Нуртас Сали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нуртас Сали окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2014 году контент-менеджером ТОО «Мангистау-Медиа».

С 2014 по 2017 годы - главный специалист управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2017 по 2019 годы работал руководителем отдела управления внутренней политики Мангистауской области, с 2019 по 2022 годы - заместителем руководителя управления внутренней политики.

С марта 2022 года по настоящее время исполнял обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области.

Глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления и пожелал ему успехов в работе.


Акимат   Назначения   Мангистауская область  
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