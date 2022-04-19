Назначен руководитель управления внутренней политики Карагандинской области
Нурлан Бикенов трудовую деятельность начал в 1991 году рабочим совхоза имени Куйбышева Нуринского района. С 1995 по 2001 год работал учителем в СШ имени С. О. Талжанова.
На государственной службе с 2001 года. Был главным специалистом по делам молодёжи отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Нуринского района. Затем работал ведущим, главным специалистом и заведующим отделом по работе с политическими партиями и общественными и религиозными объединениями департамента внутренней политики Карагандинской области.
В 2007 году назначен на должность начальника отдела внутренней политики города Караганды. После был заместителем начальника областного управления внутренней политики.
С 2010 по 2012 год – заместитель акима Осакаровского района.
В последующие годы работал заместителем руководителя областного управления внутренней политики, а также возглавлял управление по делам религий.
С января 2020 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима города Караганды.
Занимавший ранее эту должность Ерлан Кусаинов был назначен акимом Каркаралинского района.