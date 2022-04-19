Назначен руководитель управления внутренней политики Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления внутренней политики Карагандинской области по результатам конкурсного отбора назначен Нурлан Бикенов. О кадровых изменениях сообщил аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Бикенов трудовую деятельность начал в 1991 году рабочим совхоза имени Куйбышева Нуринского района. С 1995 по 2001 год работал учителем в СШ имени С. О. Талжанова.

На государственной службе с 2001 года. Был главным специалистом по делам молодёжи отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Нуринского района. Затем работал ведущим, главным специалистом и заведующим отделом по работе с политическими партиями и общественными и религиозными объединениями департамента внутренней политики Карагандинской области.

В 2007 году назначен на должность начальника отдела внутренней политики города Караганды. После был заместителем начальника областного управления внутренней политики.

С 2010 по 2012 год – заместитель акима Осакаровского района.

В последующие годы работал заместителем руководителя областного управления внутренней политики, а также возглавлял управление по делам религий.

С января 2020 года и до настоящего назначения занимал должность заместителя акима города Караганды.

Занимавший ранее эту должность Ерлан Кусаинов был назначен акимом Каркаралинского района.