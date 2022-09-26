Назначен руководитель управления внутренней политики Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области на должность руководителя управления внутренней политики области назначена Гульнур Суйеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гульнур Суйеуова окончила Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности «учитель химии и биологии», является выпускницей Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «финансы».

В разные годы трудилась учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в средних школах области.

2003 - 2008 гг. – работа в отделе труда, занятости и социальной защиты населения Индерского района.

2008 - 2009 гг. - руководитель отдела внутренней политики Индерского района.

2009 - 2010 гг. - руководитель отдела занятости и социальных программ Индерского района.

2010 - 2011 гг. - заместитель начальника отдела в отделе занятости и социальных программ Индерского района.

2011 - 2012 гг. - заведующая отделом организационной, кадровой работы и государственного права аппарата акима Индерского района.

2012 - 2013 гг. - заведующая отделом организации и контроля аппарата акима Индерского района.

2013 - 2017 гг. - руководитель отдела кадровой службы и управления персоналом аппарата акима Индерского района.

2017 - 2021 гг. - руководитель аппарата акима Индерского района.

С апреля 2021 года занимала должность заместителя акима Индерского района.

Фото: gov.kz







