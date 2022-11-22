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Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области

22 Ноября 2022, 15:32
Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Алматинской области Елеусизова Бота Сериковна назначена руководителем управления внутренней политики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Бота Сериковна Елеусизова родилась в 1975 году. В 1998 году окончила Казахский государственный аграрный университет, в 2004 году – Казахский государственный женский педагогический институт. Трудовой путь начала в 1992 году в агропромышленной фирме «Надежда» села Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области.

Нести государственную службу начала с 2002 года в должности специалиста аппарата акима Тургеньского сельского округа Енбекшиказахского района. В разные годы в этом же округе занимала посты заместителя акима, а затем акима. С 2019 года работала заместителем акима Кегенского района.

С октября текущего года была исполняющей обязанности руководителя областного управления внутренней политики.


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