Назначен руководитель управления ветеринарии Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур руководителем управления ветеринарии Абайской области назначен Ержан Барышев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Ержан Муратбекович родился в Аягозском районе. Окончил СГУ им. Шакарима по специальности агроменеджмент.

Начинал трудовой путь ветеринарным врачом в СРФ ТОО «АлРун». Работал ветеринарным инспектором и главным ветеринарным инспектором Курчатовской городской территориальной инспекции АПК МСХ РК. С 2012 по 2016 годы – руководитель отдела биологической безопасности Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции КВК МСХ РК. С 2016 по 2017 годы – ветеринарный эксперт-региональный менеджер ТОО «Bioteh Group» по ВКО. С 2018 по 2020 годы – ветеринарный эксперт-региональный менеджер, затем по 2022 год – директор регионального филиала ТОО «AVA QAZAQSTAN».













Фото: obvk.kz