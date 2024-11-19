Назначен руководитель управления туризма Мангистауской области
Распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая Ерсін Ибрашев назначен руководителем управления туризма Мангистауской области. Нового главу управления коллективу представил заместитель акима области Аббат Урисбаев, передает агентство Kazinform.
Ерсін Ибрашев родился в 1989 году. В 2013 году он окончил Китайский нефтяной университет по специальности «Нефтегазовое дело», в 2019 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова по специальности «Международные отношения».
Трудовую деятельность начал в 2014 году инженером-технологом. В 2015-2016 годах занимал руководящие должности в частных компаниях.
В 2017 году стал менеджером департамента анализа и управления проектами АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».
В 2018 году стал главным аналитиком управления по анализу контрактов на недропользование департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
В 2019 году занимал должность главного аналитика управления координации государственных органов по проектному управлению департамента проектного управления Министерства национальной экономики РК.
В 2020 году назначен руководителем управления координации государственных органов по проектному управлению департамента проектного управления Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
В 2021 году стал руководителем департамента политики проектного управления Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2023 года по настоящее время занимал должность заместителя директора департамента внутреннего администрирования Министерства национальной экономики Республики Казахстан.