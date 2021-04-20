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    12:58, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Назначен руководитель управления туризма акимата Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Муртаза Жалгас Алижанулы назначен руководителем управления туризма акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    33-летний Жалгас Муртаза - уроженец Жуалынского района Жамбылской области. Высшее образование получил в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева по специальности «Государственное управление».

    Трудовую деятельность начал в 2010 году бухгалтером в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

    В разные годы работал экспертом, главным экспертом в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главным инспектором акима области в организационно-инспекторском отделе аппарата акима Жамбылской области, заместителем акима Жамбылского района.

    С июня 2020 года по сегодняшний день занимал должность руководителя отдела регионального контроля и организационно-инспекторской работы аппарата акима Жамбылской области, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.


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