Назначен руководитель управления туризма акимата Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области Муртаза Жалгас Алижанулы назначен руководителем управления туризма акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

33-летний Жалгас Муртаза - уроженец Жуалынского района Жамбылской области. Высшее образование получил в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева по специальности «Государственное управление».

Трудовую деятельность начал в 2010 году бухгалтером в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В разные годы работал экспертом, главным экспертом в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главным инспектором акима области в организационно-инспекторском отделе аппарата акима Жамбылской области, заместителем акима Жамбылского района.

С июня 2020 года по сегодняшний день занимал должность руководителя отдела регионального контроля и организационно-инспекторской работы аппарата акима Жамбылской области, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.