Назначен руководитель управления строительства Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления строительства Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Хасар Хабылбеков родился в 1986 году в Павлодаре. В 2007 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Юриспруденция». В 2014 году окончил Павлодарской государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Техника и технологии», а в 2016 году здесь же получил степень магистра техники и технологии.

Трудовой путь начал в 2008 году в павлодарском ТОО «ДорРемСтрой ПВ» мастером по производству. В 2009 году стал директором компании по производству.

В 2012 году поступил на государственную службу, став ведущим специалистом департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области. В том же году перешел в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области на должность главного специалиста. С 2013 по 2014 годы возглавлял производственный отдел при управлении.

С 2014 по 2016 годы - руководитель отдела лицензирования и аттестации департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования. С 2016 по 2017 годы возглавлял ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ». С января по сентябрь 2017 года работал в должности главного инспектора в аппарате акима Павлодарской области.

С 2017 по 2018 года исполнял обязанности заместителя акима Щербактинского района. С 2018 по 2019 годы - замакима Экибастуза. С 2019 по 2020 годы - заместитель акима Павлодара. С июня 2020 по март 2021 года - замакима района Теренколь. До нового назначения работал руководителем аппарата акима Аксу.