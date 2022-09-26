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Назначен руководитель управления строительства Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Сентября 2022, 14:13
Назначен руководитель управления строительства Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Атырауской области на должность руководителя областного управления строительства назначен Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Нурберген Кусаинов окончил Уральский государственный колледж газа, нефти и отраслевых технологий по специальности «Монтаж и эксплуатация систем газоснабжения», Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова.

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С 02.2008 года по 04.2009 года – специалист отдела производственной техники ТОО «Батысгазстрой» города Уральска. С 07.2010 года по 05.2011 года – специалист производственно–технического отдела ТОО «Батысгазстрой» города Уральска. Помощник руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Индерского района с 09.2011 года по 04.2012 год. С 04.2012 по 07.2012 года – исполняющий обязанности главного специалиста отдела строительства, архитектуры и градостроительства Индерского района. С 07.2012 года по 01.2017 года – главный специалист отдела строительства, архитектуры и градостроительства Индерского района. С 01.2017 по 03.2018 года – заведующий сектором Индерского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства. С 03.2018 года по 06.2018 года – специалист отдела строительства Жылыойского района. С 09.2018 года по 12.2018 года – исполняющий обязанности главного специалиста отдела строительства Жылыойского района. С 12.2018 года по 01.2019 года – главный специалист отдела строительства Жылыойского района. С 02.2019 года по 09.2021 года – руководитель Жылыойского районного отдела строительства. С 09.2021 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления строительства Атырауской области.

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Фото: gov.kz


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