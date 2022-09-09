Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Абайской области назначен Айдын Бегимбеков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Айдын Куатжанович Бегимбеков начал свой профессиональный путь в ТОО «Корпорация Аркада». Возглавлял отдел строительства социальных объектов управления строительства города Алматы. Был руководителем отдела управления комфортной городской среды города Алматы. Был заместителем руководителя управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана.













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