26 Мая 2022 18:14

Назначен руководитель управления спорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления спорта города Алматы назначен Хайруллин Ерден Рашидович, передает МИА «Казинформ».

Хайруллин Ерден Рашидович в 2009 году окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности «Автоматизация и управление», в 2011 году окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности «Экономика» и Академию гражданской авиации, получив степень магистра авиационной техники и технологии.

С 2012 по 2019 гг. исполнял обязанности главного специалиста отдела по развитию предпринимательства и промышленности, руководил отделом по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Алмалинского района.

С 2019 по 2022 гг. занимал должность заместителя акима Алмалинского района города Алматы.