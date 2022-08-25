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Назначен руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области
25 Августа 2022 11:45

Назначен руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур руководителем управления сельского хозяйства и земельных отношений Абайской области назначен Анзор Абаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Анзор Мициевич родился в городе Атбасаре Акмолинской области. Свой трудовой путь после получения диплома по специальности землеустройство и кадастр Казахского государственного агротехнического университета имени С. Сейфуллина начинал с помощника ректора Института управления г. Астана. В 2010 году принят для прохождения молодежной практики в управление земельных отношений города Астаны. До слияния с управлением архитектуры и градостроительства был заместителем руководителя управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Астаны.

С 2018 по 2022 годы работал руководителем отдела организации работы земельной комиссии управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы. За это время стал магистром сельскохозяйственных наук и получил юридическое образование.

За безупречную работу Анзор Мициевич награжден множеством благодарственных писем и наград. В 2021 году удостоен нагрудного знака «ҚР Құрметті Жерге орналастырушы» («Почетный землеустроитель РК»).

Фото: semeyainasy.media



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