Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области

14 Ноября 2022, 22:36
Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области
14 Ноября 2022, 22:36

Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области Нурлана Ногаева руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назначен Малик Абдыкадиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Малик Абдыкадиров имеет высшее образование - бакалавр университета «Кайнар» и Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Магистр права Абердинского университета (Шотландия).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района и до 2009 года занимал различные должности в прокуратуре Мангистауской области.

С 2011 по 2014 годы работал в главной транспортной прокуратуре и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В 2014-2015 годах - административный менеджер в нефтяной компании «Лукойл-Оверсиз» в г. Басра (Ирак).

С 2017 по 2020 годы работал заместителем руководителя, затем руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

С июля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Актау.


Фото: gov.kz

Новости по теме
Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО
Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана
Назначена заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Замерзающих на озере лебедей спасли в СКО
Имантауско-Шалкарскую курортную зону в СКО недооценивают – Даурен Абаев
Цены на яйца в Казахстане выросли сразу на 6 % за месяц
Выборы Президента РК: голосование на час раньше начнется на 86 избирательных участках
Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО
Туман, гололед и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане 18 ноября
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору