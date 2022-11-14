Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области

14 Ноября 2022, 22:36

14 Ноября 2022, 22:36

Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области Нурлана Ногаева руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назначен Малик Абдыкадиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Малик Абдыкадиров имеет высшее образование - бакалавр университета «Кайнар» и Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Магистр права Абердинского университета (Шотландия).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района и до 2009 года занимал различные должности в прокуратуре Мангистауской области.

С 2011 по 2014 годы работал в главной транспортной прокуратуре и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В 2014-2015 годах - административный менеджер в нефтяной компании «Лукойл-Оверсиз» в г. Басра (Ирак).

С 2017 по 2020 годы работал заместителем руководителя, затем руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

С июля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Актау.

Фото: gov.kz