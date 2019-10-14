Назначен руководитель управления природных ресурсов Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Кызылординской области Шаменов Бауржан Серикович назначен руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Родился в 1981 году. Окончил Казахский гуманитарно-правовой университет и Академию права и рынка.
Трудовую деятельность начал юристом в юридической фирме «Рух». В разные годы занимал ответственные должности в Кызылординском областном управлении казначейства и Кызылординском областном управлении Агентства РК по делам государственной службы.
В 2008-2013 годах – руководитель управления по государственно-правовым вопросам аппарата акима области.
С июля 2013 года до нового назначения – заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.
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