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Назначен руководитель управления природных ресурсов Кызылординской области

14 Октября 2019 16:33
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Назначен руководитель управления природных ресурсов Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Кызылординской области Шаменов Бауржан Серикович назначен руководителем областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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Родился в 1981 году. Окончил Казахский гуманитарно-правовой университет и Академию права и рынка.

Трудовую деятельность начал юристом в юридической фирме «Рух». В разные годы занимал ответственные должности в Кызылординском областном управлении казначейства и Кызылординском областном управлении Агентства РК по делам государственной службы.

В 2008-2013 годах – руководитель управления по государственно-правовым вопросам аппарата акима области.

С июля 2013 года до нового назначения – заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Акимат, Назначения,
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