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    15:39, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления природных ресурсов Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление природных ресурсов и регулирования Карагандинской области возглавил представитель Президентского молодёжного кадрового резерва Нурбек Сериков, передаёт МИА «Казинформ».

    Нового руководителя управления представил аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании.

    Нурбек Сериков на государственной службе с 2012 года. Трудовую деятельность начинал экономистом комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК. Работал экспертом в Агентстве РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и в министерствах регионального развития, национальной экономики, по инвестициям и развитию.

    В Комитете по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития возглавлял управление коммунального хозяйства. С января 2020 года и до нынешнего назначения занимал должность заместителя председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».

    Теги:
    Регионы Казахстана Назначения Акимат Карагандинская область Общество
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