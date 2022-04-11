Назначен руководитель управления природных ресурсов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление природных ресурсов и регулирования Карагандинской области возглавил представитель Президентского молодёжного кадрового резерва Нурбек Сериков, передаёт МИА «Казинформ».

Нового руководителя управления представил аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании.

Нурбек Сериков на государственной службе с 2012 года. Трудовую деятельность начинал экономистом комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК. Работал экспертом в Агентстве РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и в министерствах регионального развития, национальной экономики, по инвестициям и развитию.

В Комитете по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития возглавлял управление коммунального хозяйства. С января 2020 года и до нынешнего назначения занимал должность заместителя председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ».