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    14:44, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

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    Фото: gov.kz
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асель Балманову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Асель Балманова в 2009 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности экология, в 2012 году-Евразийскую академию по специальности юриспруденция, в 2016 году- стала магистром экологии Западно-Казахстанского государственного университета им.М. Утемисова, в 2023 году окончила докторантуру «Государственное управление» академии государственного управления при Президенте РК.

    Трудовую деятельность начала секретарем, лаборантом гимназии № 42 «Акниет» с 2006 по 2009 годы.

    В 2009 году прошла молодежную практику в отделе охраны природы и мониторинга управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

    С 2010 по 2012 годы работала главным специалистом управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области.

    С 2012 по 2016 годы работала главным специалистом отдела документационного обеспечения и информационных технологий аппарата акима Западно-Казахстанской области и руководителем данного отдела.

    В 2017 году работала руководителем отдела правового и информационного обеспечения управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.

    С мая 2018 года по сегодняшний день занимала должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области.

    В период с 2020 по 2023 годы обучалась в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.


    Теги:
    Назначения Мангистауская область
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