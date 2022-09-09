Назначен руководитель управления природных ресурсов Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области назначен Данияр Токтыбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Данияр Жагыпарович окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева и Казахстанско-Американский свободный университет.

Начинал работу специалистом отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и развития дорог аппарата акима Курчумского района Восточно-Казахстанской области.

В разные годы трудился на руководящих должностях в управлении архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, департаменте строительства ВКО, департаменте архитектурно-строительного контроля ВКО, управлении строительства ВКО, управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Возглавлял Центр информационного моделирования и руководил проектным офисом Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры офиса АО «КазНИИСА».