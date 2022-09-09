РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:19, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления природных ресурсов Абайской области

    None
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Абайской области назначен Данияр Токтыбаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Данияр Жагыпарович окончил Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева и Казахстанско-Американский свободный университет.

    Начинал работу специалистом отдела строительства, архитектуры, ЖКХ и развития дорог аппарата акима Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
    В разные годы трудился на руководящих должностях в управлении архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, департаменте строительства ВКО, департаменте архитектурно-строительного контроля ВКО, управлении строительства ВКО, управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Возглавлял Центр информационного моделирования и руководил проектным офисом Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры офиса АО «КазНИИСА».

    Теги:
    Акимат Назначения Абайская область
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!