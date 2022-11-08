Назначен руководитель управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области назначен глава управления предпринимательства и промышленности, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На совещании аким области Нурлыбек Налибаев представил назначенного на должность руководителя управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области Мубаракова Камбарбека Амангельдиевича и отметил возлагаемую на него огромную ответственность.

«Камбарбек Амангельдиевич - кадр с высоким потенциалом, прошедший высшие ступени управления, опытный специалист, занимавший руководящие должности в ответственных сферах.

В последние годы в регионе снижаются темпы добычи нефти и газа, сокращаются источники сырья. Необходимо избавиться от зависимости в нефтегазовом секторе и диверсифицировать экономику, ориентированную на другие источники сырья. В первую очередь, стоит задача развития малого и среднего предпринимательства путем создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Поэтому мы уверены, что свои полученные знания и большой опыт Камбарбек Амангельдиевич будет вкладывать в развитие предпринимательства и промышленности сложную и ответственную деятельность», - сказал Н.Налибаев.

Камбарбек Мубараков родился в 1973 году. Окончил Кызылординский политехнический институт по специальности «экономист – менеджер», Кызылординский гуманитарный институт по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал слесарем центрального гумна совхоза Озгент. В разные годы работал специалистом налогового комитета по области, старшим налоговым инспектором, а также руководителем налогового управления Шиелийского и Жанакорганского районов.

С 2004 по 2008 годы был заместителем председателя налогового комитета по Кызылординской области.

С 2011 по 2018 годы работал председателем ревизионной комиссии по Кызылординской области.

С 2019 по 2021 годы работал руководителем управления сельского хозяйства Кызылординской области, акимом Шиелийского района, с 2021 года по настоящее время - председателем правления Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ибрая Жахаева.