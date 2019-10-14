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Назначен руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы

14 Октября 2019 12:05
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Назначен руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Еркебулан Оразалин назначен руководителем управления предпринимательства и инвестиций Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Еркебулан Оразалин родился 16 августа 1981 года. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана и Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2002 году аспирантом в Алматинском университете имени Абая. В разные годы работал в Информационно-аналитическом центре Алматы, ОФ «Институт мировой экономики и политики».

С 2010 по 2012 гг. являлся директором департамента по инвестициям АО «СПК Алматы».

С 2012 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.

С 2016 года занимал должность заместителя акима Ауэзовского района города Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Назначения,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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