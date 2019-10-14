Назначен руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Еркебулан Оразалин назначен руководителем управления предпринимательства и инвестиций Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Еркебулан Оразалин родился 16 августа 1981 года. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана и Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.
Трудовую деятельность начал в 2002 году аспирантом в Алматинском университете имени Абая. В разные годы работал в Информационно-аналитическом центре Алматы, ОФ «Институт мировой экономики и политики».
С 2010 по 2012 гг. являлся директором департамента по инвестициям АО «СПК Алматы».
С 2012 по 2016 гг. работал на руководящих должностях в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.
С 2016 года занимал должность заместителя акима Ауэзовского района города Алматы.
- Опасения 250 жителей домов на склоне Кок-Тобе сняты
- Турист из Малайзии не может вернуться на родину из-за потерянных документов в Кок-Тобе
- Вольник Азамат Даулетбеков стал победителем «Межконтинентального Кубка-2019» в России
- Транзитный канал контрабанды кокаина из Бразилии пресекли в Алматы
- Двух иранцев с поддельными итальянскими паспортами задержали в аэропорту Алматы
- Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана