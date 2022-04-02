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    14:56, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления предпринимательства Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова член Президентского молодежного кадрового резерва Жанабеков Нурбол назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Нового руководителя коллективу управления представил первый заместитель акима области Серик Айдарбеков.
    Нурболат Жанабеков родился в 1987 году в городе Караганде. Образование высшее: по программе «Болашақ» окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «государственное и муниципальное управление». Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «юриспруденция».
    Трудовой путь начал в 2012-2013 годах экспертом управления жилищного строительства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК. В 2013-2017 годах работал главным экспертом, затем руководителем управления в департаменте развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

    В 2017-2018 годах работал главным инспектором отдела по управлению подведомственными организациями управления делами Президента РК, экспертом 1 категории в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».
    В 2019-2020 годах был руководителем проектных групп ТОО «Центр исследований развития предпринимательства», вице-президентом АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства». В 2020-2021 годах работал на должности директора департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК.
    С апреля 2021 года до настоящего назначения был директором департамента тарифов и маркетингового анализа «НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».
    В 2019 году решением Национальной комиссии при Президенте Республики Казахстан Нурбол Жанабеков принят в Президентский Молодежный кадровый резерв.


    Фото:gov.kz


    Теги:
    Атырауская область Президентский кадровый резерв Назначения Акимат
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