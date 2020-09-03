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Назначен руководитель управления предпринимательства Атырауской области

3 Сентября 2020 02:24
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Назначен руководитель управления предпринимательства Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Назначен руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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Руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области назначен Абишев Абдуахит Гарибжанович. Нового руководителя коллективу представил заместитель акима области Ержан Абильханов, отметив, что область является промышленным регионом и перед управлением стоят большие задачи.
Абдуахит Абишев родился в 1979 году в Атырауской области. Окончил филологический факультет Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова по специальности «Учитель английского языка». Получил диплом «Бакалавр инженер-механик по горному делу», «Магистр геологии» в Атырауском университете нефти и газа.
Мастер делового администрирования Московского университета, доктор философии, технических наук. Проходил курсы повышения квалификации в Великобритании и Германии.

Трудовую деятельность начал в 1999 году учителем английского языка средней школы №3 г. Атырау. В 2000 году - переводчик АО «АтырауМунайГазГеология». С 2000 по 2001 годы - переводчик ТОО «ОТО-ПРОМ». В 2002-2005 годы - инженер по производству и переводчик Атырауского областного филиала компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б. В.».
2005-2007 годы - инженер по производству Актюбинского областного филиала компании «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.». 2008-2011 годы - генеральный директор компании «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД». В 2012 году - региональный директор компаний «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В» и «Фирма Ада Ойл».

В 2015 году - управляющий директор по добыче нефти и газа «Научно-исследовательского института технологии добычи и бурения». В 2016-2017 - первый заместитель генерального директора по производству ТОО «Урихтау Оперейтинг».

В 2017-2019 годы работал генеральным директором ТОО «Урихтау Оперейтинг».

С 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора по экономике, финансам и общим вопросам ТОО «Shagyrai Oil Service».


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#Атырауская область   #Назначения  
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Автор:

Виктор Сутягин

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