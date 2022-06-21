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Назначен руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Июня 2022, 11:29
Назначен руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в ходе аппаратного совещания представил коллективу нового руководителя управления молодежной политики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Новым руководителем управления назначен Батырхан Куанышбеков.

Б.Куанышбеков окончил Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Туризм».

Трудовой путь начал в 2012 году делопроизводителем в аппарате акима г. Актау. С 2014-го по 2022-ой работал в управлении внутренней политики Мангистауской области, занимал должности инспектора, главного специалиста отдела анализа и мониторинга, руководителя отдела анализа и мониторинга, заместителя руководителя управления внутренней политики.


Акимат   Назначения   Мангистауская область   Молодежь  
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