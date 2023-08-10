Назначен руководитель управления по делам религий Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Балтабай Каппасов назначен руководителем управления по делам религий Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распоряжением акима Павлодарской области на должность руководителя областного управления по делам религий назначен Каппасов Балтабай Маданиевич», - сообщила пресс-служба акимата Павлодарской области.

Балтабай Каппасов родился 18 июля 1971 года в совхозе Коминтерн в Краснокутском районе Павлодарской области.

В 1997 году окончил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности биология и химия, в 2012 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности политология, имеет академическую степень магистра социальных знаний.

Балтабай Маданиевич свою трудовую деятельность начал в августе 1988 года лаборантом центрального тока совхоза имени К. Маркса Краснокутского района Павлодарской области. В разные годы работал участковым инспектором милиции по делам несовершеннолетних, лаборантом кафедры химии Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова, учителем химии и биологии в Железинской общеобразовательной средней школы. В октября 2002 года по июль 2006 года занимал должности директора Лесной общеобразовательной средней школы, затем - директора Железинской общеобразовательной средней школы.

С июня 2007 года по сентябрь 2014 года работал заместителем акима Железинского района по социальным вопросам. Затем до июля 2017 года занимал должность руководителя управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области. С июля 2017 года по январь 2022 года трудился директором департамента занятости населения и развития рынка труда Министерства труда и социальной защиты населения РК, заместителем руководителя аппарата акима Павлодарской области, заместителем акима города Аксу.

До назначения работал руководителем управления информации и общественного развития Павлодарской области.