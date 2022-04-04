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    16:35, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области назначен Сабит Оспанов. О кадровых изменениях сообщил на аппаратном совещании глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сабит Оспанов на государственной службе трудится с апреля 2000 года. Занимал различные должности в Бухар-Жырауском районе: заместитель акима Ульяновского поселкового округа, начальник отдела предпринимательства, аким поселка Ботакара.

    Был акимом города Абая. Работал заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. С ноября 2016 года и до нынешнего назначения трудился заместителем акима Караганды.

    Теги:
    Регионы Казахстана Назначения Карагандинская область
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