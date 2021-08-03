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Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

3 Августа 2021 21:35
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Назначен руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог назначен Самат Айткалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Самат Айткалиев родился в 1972 году в городе Атырау. Образование высшее: окончил Алматинский автодорожный институт по специальности «инженер – строитель». Трудовой путь начал в дорожно-эксплуатационном участке в Атырауской области, проработав там в 1994-1996 годах на должности мастера по ремонту дорог.

В 2001-2005 годах занимался частной предпринимательской деятельностью.

В 2005-2008 годах был директором ТОО «Самнұр», в 2008-2010 годах работал заместителем директора ТОО «Нұржол».

В 2011-2012 годах трудился главным специалистом в управлении строительства Атырауской области. В 2012-2013 годах занимал должность главного специалиста в департаменте государственного архитектурно–строительного контроля по Атырауской области. В 2013-2014 годах работал заместителем акима Макатского района, заместителем руководителя ГУ «Управление строительства по Атырауской области». В 2014-2019 годах работал в ТОО «Атырауинжстрой» на должностях технического заместителя директора, главного инженера. В 2019-2020 годах был главным специалистом отдела контроля качества АО «НК «ҚазАвтоЖол».

До назначения на настоящую должность С. Айткалиев работал экспертом по надзору в отделе технического сопровождения ТОО «Самрук Казына Девелопмент».


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#Атырауская область   #Назначения   #Транспорт   #Дороги  
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Автор:

Виктор Сутягин

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